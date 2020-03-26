ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. 25 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено пять обстрелов, а именно:
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- дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм - 5 мин и гранатометов различных систем;
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- в районе населенного пункта Красногоровка - из ручного противотанкового гранатомета;
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- рядом с Песками - из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.
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Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
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- дважды вблизи Новолуганского - из 82-мм миномета - 5 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины;
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- рядом с Крымским - с 120-мм минометов - 20 мин.
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На вызывающую активность врага военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.
Вчера, 25 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.
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С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя - из 82-мм миномета - 15 мин.
Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.
За текущие сутки потерь нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.