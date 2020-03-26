ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73198 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 86434 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 99362 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 96464 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106611 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92428 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103600 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106139 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131150 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130358 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 20002 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. 25 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено пять обстрелов, а именно:

  • дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм - 5 мин и гранатометов различных систем;
  • в районе населенного пункта Красногоровка - из ручного противотанкового гранатомета;
  • рядом с Песками - из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.

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Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • дважды вблизи Новолуганского - из 82-мм миномета - 5 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины;
  • рядом с Крымским - с 120-мм минометов - 20 мин.

На вызывающую активность врага военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.

Вчера, 25 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

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С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя - из 82-мм миномета - 15 мин.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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