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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73181 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 86424 просмотра

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Актуальное
ООС: боевики дважды нарушили режим тишины

ООС: боевики дважды нарушили режим тишины

Киев  •  УНН

 • 12403 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины — осуществили минометные обстрелы. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

“С начала текущих суток, 26 марта, по имеющейся по состоянию на 12.00 информацией, российско-оккупационные войска в очередной раз сознательно нарушали Минские соглашения осуществив 2 минометные обстрелы защитников Украины”, — говорится в сообщении.

Указано, что в 5:30 в течение более часа, по направлению от оккупированного села Шевченко враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам Павлополя. После 11.10 с миномета калибра 82 мм оккупанты выпустили 5 мин по позициям наших защитников Луганского. Вражеский обстрел велся по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое.

“По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев-защитников нет”, — сообщили в пресс-центре.

Напомним, вчера, 9 марта, боевики девять раз обстреливали украинские позиции.

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