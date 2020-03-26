ООС: боевики дважды нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины — осуществили минометные обстрелы. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“С начала текущих суток, 26 марта, по имеющейся по состоянию на 12.00 информацией, российско-оккупационные войска в очередной раз сознательно нарушали Минские соглашения осуществив 2 минометные обстрелы защитников Украины”, — говорится в сообщении.
Указано, что в 5:30 в течение более часа, по направлению от оккупированного села Шевченко враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам Павлополя. После 11.10 с миномета калибра 82 мм оккупанты выпустили 5 мин по позициям наших защитников Луганского. Вражеский обстрел велся по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое.
“По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев-защитников нет”, — сообщили в пресс-центре.
Напомним, вчера, 9 марта, боевики девять раз обстреливали украинские позиции.