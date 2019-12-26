ООС: бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 7 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
Шість обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: поряд з Невельським — зі стрілецької зброї, поблизу Південного — з гранатометів різних систем, двічі неподалік Красногорівки — зі станкових протитанкових гранатометів, неподалік населеного пункту Новгородське — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, поблизу населеного пункту Троїцьке — з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Один обстріл з великокаліберних кулеметів противник здійснив поблизу Красногорівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
“Сьогодні, 26 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додали у пресцентрі.
Нагадаємо, 25 грудня бойовики 12 разів обстріляли українські позиції.