ООС: боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 7 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.
Шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: наряду с Невельским — из стрелкового оружия, вблизи Южного — из гранатометов различных систем, дважды неподалеку Красногоровки — с станковых противотанковых гранатометов, недалеко от населенного пункта Новгородское — с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи населенного пункта Троицкое — из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов противник осуществил вблизи Красногоровки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
“Сегодня, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавили в пресс-центре.
Напомним, 25 декабря боевики 12 раз обстреляли украинские позиции.