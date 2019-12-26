ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. 25 грудня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Шість обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
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- двічі поблизу Красногорівки — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
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- поряд з Невельським — з міномету калібру 120 мм — 7 мін;
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- два рази неподалік Старогнатівки — зі стрілецької зброї;
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- біля населеного пункту Василівка — з ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.
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Шість обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
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- поруч з Кримським — зі стрілецької зброї;
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- чотири рази поблизу населеного пункту Луганське — з мінометів калібру 120 мм — 17 мін, 82-мм мінометів — 17 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
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- неподалік Новолуганська — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
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Вчора, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Невельське.
Втрат з нашого боку немає.