ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. 25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
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- дважды вблизи Красногоровки — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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- рядом с Невельским — из миномета калибра 120 мм — 7 мин;
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- два раза неподалеку от Старогнатовки — из стрелкового оружия;
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- у населенного пункта Васильевка — из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.
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Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- рядом с Крымским — из стрелкового оружия;
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- четыре раза вблизи населенного пункта Луганское — из минометов калибра 120 мм — 17 мин, 82-мм минометов — 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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- неподалеку от Новолуганского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Невельске.
Потерь с нашей стороны нет.