Побиття військової на Одещині: жінка розповіла подробиці конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Рядовий Наталія Куліш, про побиття якої повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк, у коментарі Радіо Свобода розповіла, що тілесні ушкодження їй завдала інша військова — Віра Загороднюк. Інцидент трапився ще 14 грудня, повідомляє УНН.
“Нас відправили шити тенти на машини. Віра заявила, що не буде шити тенти та поїде додому, їй нібито важко це робити. Я почала обурюватися, зав’язався конфлікт, вона почала мене лаяти, а потім вдарила по зубах і вибила два. Синець на обличчі я замазувала, а зуби приклеїла і так ходила до 19 грудня. Потім поїхала до військового шпиталю”, — розповіла Куліш, яка проходить службу у військовій частині А3438.
Туди її відправили після проходження навчання у Старичах, Львівська область. Бійку, за словами Куліш, бачив командир роти забезпечення, де вона служить, Михайло Савічев. Втім, він сказав, що нібито нічого не бачив і що жінка нічого не доведе.
За інформацією Куліш, Загороднюк та ще одна військовослужбовець, Юлія Пономарьова, розповіли слідчим, що 19 грудня прийшли в квартиру до Куліш. Там їх зустріли двоє чоловіків, що зізналися в побитті військовослужбовця.
За словами Куліш, конфлікти у підрозділі в неї почалися одразу — з квітня 2019 року. Вона служить кухарем, але, за її словами, їй доводилось працювати різноробочим, зокрема, ремонтувати приміщення, виконувати будівельні роботи. З самого початку вона почала говорити про корупцію в підрозділі, але заяву до військової прокуратури не написала — через тиск і погрози.
“Я почала говорити про розкрадання сухих пайків, про те, що збирають з нас гроші, по 100-150 гривень на місяць, невідомо на що. Мене викликав заступник командира частини з тилового забезпечення Дмитро Ангелюк та заявив, що „я або служу, або не служу“ і погрожував звільнити мене за станом здоров’я”, — говорить Куліш.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, скільки жінок служать в українській армії і скільки серед них офіцерів
З квітня до грудня військовослужбовець п’ять разів лікувалась в шпиталі, в тому числі в неврології та гінекології.
Куліш звинувачує Ангелюка у продажі сухих пайків та крадіжці продуктів. Її слова зараз розслідуються — Радіо Свобода чекає коментар військової прокуратури одеського гарнізону. Сам Ангелюк телефоном підтвердив проведення розслідування, але заперечив обвинувачення Куліш щодо корупції та погроз.
25 грудня міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що в у військовій частині на Одещині побили жінку-військовослужбовця. Він взяв справу під особистий контроль.