Избиение военной в Одесской области: женщина рассказала подробности конфликта

“Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь”, — рассказала Кулиш, которая проходит службу в военной части А3438.

Туда ее отправили после прохождения обучения в Старычах, Львовская область. Драку, по словам Кулиш, видел командир роты обеспечения, где она служит, Михаил Савичев. Впрочем, он сказал, что якобы ничего не видел и женщина ничего не докажет.

По информации Кулиш, Загороднюк и еще одна военнослужащий, Юлия Пономарева, рассказали следователям, что 19 декабря пришли в квартиру к Кулиш. Там их встретили двое мужчин, признались в избиении военнослужащего.

По словам Кулиш, конфликты в подразделении у нее начались сразу — с апреля 2019 года. Она служит поваром, но, по ее словам, ей приходилось работать разнорабочим, в частности, ремонтировать помещения, выполнять строительные работы. С самого начала она начала говорить о коррупции в подразделении, но заявление в военную прокуратуру не написала — из-за давления и угрозы.

“Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что „я или служу, или не служу“ и угрожал уволить меня по состоянию здоровья”, — говорит Кулиш.

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С апреля по декабрь военнослужащий пять раз лечилась в госпитале, в том числе в неврологии и гинекологии.

Кулиш обвиняет Ангелюка в продаже сухих пайков и краже продуктов. Ее слова сейчас расследуются — Радио Свобода ждет комментарий военной прокуратуры одесского гарнизона. Сам Ангелюк телефону подтвердил проведение расследования, но возразил обвинения Кулиш о коррупции и угроз.

25 декабря министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что в в воинской части в Одесской области избили женщину-военнослужащего. Он взял дело под личный контроль.