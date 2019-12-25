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На Одещині побили жінку-військову на території частини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. В Одеській області на території однієї з військових частин невідомі побили жінку-військовослужбовця. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.

“Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин у Одеській області. З робочим візитом в Одесі перебуває мій заступник Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці”, — написав Загороднюк.

Зазначається, що Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.

“Справу беру під особистий контроль. Деталі повідомлю після того, як з’ясую усі подробиці”, — додав міністр.

Як раніше повідомляв УНН, у Збройних силах України служить 27 597 жінок-військовослужбовців.

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