На Одещині побили жінку-військову на території частини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. В Одеській області на території однієї з військових частин невідомі побили жінку-військовослужбовця. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.
“Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин у Одеській області. З робочим візитом в Одесі перебуває мій заступник Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці”, — написав Загороднюк.
Зазначається, що Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.
“Справу беру під особистий контроль. Деталі повідомлю після того, як з’ясую усі подробиці”, — додав міністр.
Як раніше повідомляв УНН, у Збройних силах України служить 27 597 жінок-військовослужбовців.