В Одесской области избили женщину-военную на территории части
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Одесской области на территории одной из воинских частей неизвестные избили женщину-военнослужащего. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН.
“Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте”, — написал Загороднюк.
Отмечается, что Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.
“Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности”, — добавил министр.
Как ранее сообщал УНН, в Вооруженных силах Украины служит 27 597 женщин-военнослужащих.