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ООС: бойовики 16 разів обстріляли українські позиції

ООС: бойовики 16 разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог 16 разів обстріляв українські позиції. Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Від початку доби ворог 16 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 13 разів обстріляв позиції наших захисників: тричі з 120 та 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Авдіївка; з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новотроїцьке; з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметі – поблизу населеного пункту Гнутове; тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – біля міста Мар’їнка; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське; двічі з автоматичних станкових гранатометів – в районі населених пунктів Широкине і Пищевик; двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу села Павлопіль.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: з 82 мм мінометів та автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Золоте-4; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новолуганське; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Шуми", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулись тактичні навчання з протиповітряної оборони.

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