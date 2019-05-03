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У зоні ООС відпрацювали протиповітряну оборону

У зоні ООС відпрацювали протиповітряну оборону

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулись тактичні навчання з протиповітряної оборони. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

"У тренуваннях взяли участь дивізіони, батареї та інші підрозділи протиповітряної оборони оперативно-тактичних угрупувань Об'єднаних сил. З метою максимального наближення умов навчань до бойових в якості противника виступили наші військові льотчики", - повідомили у штабі.

Навчання проводились задля підвищення ефективності системи протиповітряної оборони Об'єднаних сил, вдосконалення практичних навичок бойових обслуг та розрахунків під час відпрацювання повітряних цілей та організації протиповітряного бою в загальній системі протиповітряної оборони, додали у прес-центрі ООС.

Під час занять, як зазначається, розрахунки на практиці відпрацювали несення бойового чергування, знищення порушників повітряного простору, відбиття удару повітряного противника, прикриття підрозділу під час переходу в наступ, знищення повітряних цілей, в тому числі й на гранично малих висотах, засобами безпосереднього прикриття.

"З усіма завданнями учасники навчань впорались на відмінно, продемонструвавши високу готовність утримувати контроль над повітряним простором та прикривати дії нашої піхоти від ворожих ударів з повітря", - зауважили у штабі.

Нагадаємо, раніше ЗСУ провели навчання з протиповітряної оборони.

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