У зоні ООС відпрацювали протиповітряну оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулись тактичні навчання з протиповітряної оборони. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"У тренуваннях взяли участь дивізіони, батареї та інші підрозділи протиповітряної оборони оперативно-тактичних угрупувань Об'єднаних сил. З метою максимального наближення умов навчань до бойових в якості противника виступили наші військові льотчики", - повідомили у штабі.
Навчання проводились задля підвищення ефективності системи протиповітряної оборони Об'єднаних сил, вдосконалення практичних навичок бойових обслуг та розрахунків під час відпрацювання повітряних цілей та організації протиповітряного бою в загальній системі протиповітряної оборони, додали у прес-центрі ООС.
Під час занять, як зазначається, розрахунки на практиці відпрацювали несення бойового чергування, знищення порушників повітряного простору, відбиття удару повітряного противника, прикриття підрозділу під час переходу в наступ, знищення повітряних цілей, в тому числі й на гранично малих висотах, засобами безпосереднього прикриття.
"З усіма завданнями учасники навчань впорались на відмінно, продемонструвавши високу готовність утримувати контроль над повітряним простором та прикривати дії нашої піхоти від ворожих ударів з повітря", - зауважили у штабі.
Нагадаємо, раніше ЗСУ провели навчання з протиповітряної оборони.