В зоне ООС отработали противовоздушную оборону
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе состоялись тактические учения по противовоздушной обороне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В тренировках приняли участие дивизионы, батареи и другие подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактических группировок Объединенных сил. С целью максимального приближения условий учений к боевым в качестве противника выступили наши военные летчики", - сообщили в штабе.
Учения проводились для повышения эффективности системы противовоздушной обороны Объединенных сил, совершенствования практических навыков боевых расчетов и расчетов при отработке воздушных целей и организации противовоздушного боя в общей системе противовоздушной обороны, добавили в пресс-центре ООС.
Во время занятий, как отмечается, расчеты на практике отработали несение боевого дежурства, уничтожение нарушителей воздушного пространства, отражение удара воздушного противника, прикрытие подразделения при переходе в наступление, уничтожение воздушных целей, в том числе и на предельно малых высотах, средствами непосредственного прикрытия.
"Со всеми задачами участники учений справились на отлично, продемонстрировав высокую готовность удерживать контроль над воздушным пространством и прикрывать действия нашей пехоты от вражеских ударов с воздуха", - отметили в штабе.
Напомним, ранее ВСУ провели учения по противовоздушной обороне.