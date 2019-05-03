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7 марта, 06:35 • 112577 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138430 просмотра

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ООС: боевики 16 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 16 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 7205 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил враг 16 раз обстрелял украинские позиции. Вследствие обстрелов двое украинских военных получили поранення.Про этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг 16 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений с 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 13 раз обстрелял позиции наших защитников: трижды с 120 и 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Авдеевка; с 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новотроицкое; из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - около города Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; дважды с автоматических станковых гранатометов - в районе населенных пунктов Широкино и Пищевик; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: из 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Золотое-4, с гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенного пункта Новолуганское, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Шумы", - отметили в штабе.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе состоялись тактические учения по противовоздушной обороне.

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