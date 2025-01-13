Радбез ООН проведе спеціальне засідання щодо українських полонених у рф
Київ • УНН
Рада Безпеки ООН проведе засідання за формулою "Арріа. Ініціатором засідання виступила Україна, яка прагне захистити права полонених та домогтися їх звільнення.
Рада Безпеки ООН сьогодні, 13 січня, проведе засідання щодо злочинів росії проти українських військовополонених та цивільних осіб, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.
"З ініціативи України сьогодні Рада Безпеки ООН проведе засідання за формулою "Арріа" на тему злочинів росії проти українських військовополонених та цивільних осіб", - написав Сибіга.
Він наголосив, що Україна буде використовувати кожен міжнародний майданчик, щоб привертати увагу до українців, які перебувають в російському полоні, захищати їхні права та вимагати їхнього звільнення.
Доповнення
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що з російською стороною є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених.