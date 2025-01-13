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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Совет Безопасности ООН проведет специальное заседание по вопросу украинских пленных в рф

Совет Безопасности ООН проведет специальное заседание по вопросу украинских пленных в рф

Киев  •  УНН

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Совет Безопасности ООН проведет заседание по формуле "Арриа". Инициатором заседания выступила Украина, которая стремится защитить права пленных и добиться их освобождения.

Сегодня, 13 января, Совет Безопасности ООН проведет заседание по поводу преступлений россии против украинских военнопленных и гражданских лиц, сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

"По инициативе Украины сегодня Совет Безопасности ООН проведет заседание в формате "Арриа" на тему преступлений россии против украинских военнопленных и гражданских лиц", - написал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина будет использовать каждую международную площадку, чтобы привлекать внимание к украинцам, находящимся в российском плену, защищать их права и требовать их освобождения.

Дополнение

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что с российской стороной есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения в первую очередь тяжелобольных и тяжелораненых.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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