Онлайн-консультації лікарів дають можливість встановити попередній діагноз хворого - А.Роханський

КИЇВ. 16 листопада. УНН. На законодавчому рівні в Україні передбачені консультації лікарів по телефону, через Інтернет та по "скайпу". При цьому онлайн-консультації мають свої переваги, зокрема, якщо, наприклад, йдеться про необхідність відправити дані хворого за кордон. Про це УНН розповів лікар Андрій Роханський.