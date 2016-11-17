Онлайн-консультації лікарів дають можливість встановити попередній діагноз хворого - А.Роханський
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На законодавчому рівні в Україні передбачені консультації лікарів по телефону, через Інтернет та по "скайпу". При цьому онлайн-консультації мають свої переваги, зокрема, якщо, наприклад, йдеться про необхідність відправити дані хворого за кордон. Про це УНН розповів лікар Андрій Роханський.
Так, за словами А.Роханського, у медицині є цілий напрямок, який називається телемедициною.
“І МОЗ у переліку послуг, які можуть надавати лікувальні заклади державної форми власності, багато разів використовує слово "телемедицина“. Тобто, це законний метод діагностики. Є таке поняття у медицині, як "скрінінг", тобто попереднє встановлення діагнозу і він допускається у консультаціях по телефону, по інтернету та по скайпу”, - сказав А.Роханський.
Водночас, на думку А.Роханського, варто чітко розмежувати та закріпити нормативно-правовими документами випадки, коли онлайн-консультації можливі, а коли візит до лікаря має проходити виключно у реальному часі.
“Так як МОЗ допускає існування телемедицини, то він повинен врегулювати нормативно-правовим актом, які консультації потребують присутності хворого, а які можна здійснювати онлайн”, - сказав він.
Лікар також зауважив, що онлайн-консультації мають свої переваги. Оскільки, до прикладу, можна відсканувати дані хворого і відправити їх за кордон для уточнення встановленого діагнозу та поради щодо правильного лікування. Це також є телемедицина і вона допустима, наголосив А.Роханський.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, кияни вважають, що сьогодні українцям малодоступні якісні медичні консультації.
При цьому, за словами нардепа О.Мусія, у приватних лікарнях краща якість первинних консультацій лікаря.
Разом з тим, серед приватних лікарень є такі, які надають можливість отримати пацієнту первинну консультацію у лікаря на безоплатній основі.
Таку послугу, безкоштовну консультацію онколога пропонують, зокрема, у медичному центрі Клініка Спіженка. Для отримання такої послуги від спеціалістів лікарні потрібно заповнити анкету на офіційному сайті.