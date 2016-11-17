Онлайн-консультации врачей дают возможность установить предварительный диагноз больного - А.Роханский
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На законодательном уровне в Украине предусмотрены консультации врачей по телефону, через Интернет и по "скайпу". При этом онлайн-консультации имеют свои преимущества, в частности, если, например, речь идет о необходимости отправить данные больного за границу. Об этом рассказал УНН врач Андрей Роханский.
Так, по словам А.Роханского, в медицине есть целое направление, которое называется телемедициной.
"И Минздрав в перечень услуг, которые могут предоставлять лечебные учреждения государственной формы собственности, многократно использует слово "телемедицина". То есть, это законный метод диагностики. Есть такое понятие в медицине, как "скрининг", то есть предварительное установления диагноза и он допускается в консультациях по телефону, по интернету и по скайпу", - сказал А.Роханский.
В то же время, по мнению А.Роханского, следует четко разграничить и закрепить нормативно-правовыми документами случаи, когда онлайн-консультации возможны, а когда визит к врачу должен проходить исключительно в реальном времени.
"Так как Минздрав допускает существование телемедицины, то он должен урегулировать нормативно-правовым актом, какие консультации требуют присутствия больного, а какие можно осуществлять онлайн", - сказал он.
Врач также отметил, что онлайн-консультации имеют свои преимущества. Поскольку, к примеру, можно отсканировать данные больного и отправить их за границу для уточнения установленного диагноза и советов по правильному лечения. Это также является телемедициной и она допустима, подчеркнул А.Роханский.
Напомним, как сообщал УНН, киевляне считают, что сегодня украинцам малодоступны качественные медицинские консультации.
При этом, по словам нардепа О.Мусия, в частных больницах лучше качество первичных консультаций врача.
Вместе с тем, среди частных больниц есть такие, которые дают возможность получить пациенту первичную консультацию у врача на бесплатной основе.
Такую услугу, бесплатную консультацию онколога предлагают, в частности, в медицинском центре Клиника Спиженко. Для получения такой услуги от специалистов больницы нужно заполнить анкету на официальном сайте.