Онлайн-консультации врачей дают возможность установить предварительный диагноз больного - А.Роханский

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На законодательном уровне в Украине предусмотрены консультации врачей по телефону, через Интернет и по "скайпу". При этом онлайн-консультации имеют свои преимущества, в частности, если, например, речь идет о необходимости отправить данные больного за границу. Об этом рассказал УНН врач Андрей Роханский.