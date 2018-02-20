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Олімпійський чемпіон Абраменко отримає від держави призові у 125 тисяч доларів

Олімпійський чемпіон Абраменко отримає від держави призові у 125 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 10553 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Міністерстві молоді та спорту України видали наказ про виплату олімпійському чемпіону зі фрістайлу Олександру Абраменку грошової нагороди у 125 тисяч доларів. Про це повідомив міністр молоді і спорту України Ігор Жданов у Facebook, передає УНН.

"За моїм дорученням в Міністерстві молоді та спорту підготовлено та видано наказ про виплату новоспеченому олімпійському чемпіону з фристайлу Олександру Абраменко державної грошової винагороди, яка складає 125 тис. доларів США в гривнях за курсом НБУ. Тобто, близько 3,37 млн грн", - повідомив І.Жданов.

Міністр також зазначив, що, за даними Eurosport, Україна входить у ТОП-5 держав за розміром олімпійських призових.

"Так, за "золото" ОАР передбачено лише 56 400 євро, Франція виплачує 50 000 євро, Німеччина 20 000 євро, США 33 200 євро, Польща 28 800 євро, Китай 25 800, Австрія 17 000, Канада 12 900. В Норвегії, Великобританії та Швеції виплати призових за олімпійські нагороди не передбачені", - написав він.

Нагадаємо, 18 лютого українець О.Абраменко переміг у змаганнях з лижної акробатики на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані. Це перша медаль олімпійської збірної України на цих Іграх.

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