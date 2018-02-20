Олимпийский чемпион Абраменко получит от государства призовые в 125 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Министерстве молодежи и спорта Украины издали приказ о выплате олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко денежной награды в 125 тысяч долларов. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в Facebook, передает УНН.
"По моему поручению в Министерстве молодежи и спорта подготовлено и издано приказ о выплате новоиспеченному олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко государственного денежного вознаграждения, которое составляет 125 тыс. долларов США в гривнах по курсу НБУ. То есть, около 3,37 млн грн", - сообщил И.Жданов.
Министр также отметил, что, по данным Eurosport, Украина входит в ТОП-5 стран по размеру олимпийских призовых.
"За "золото" ОАР предусмотрено только 56 400 евро, Франция выплачивает 50 000 евро, Германия 20 000 евро, США 33 200 евро, Польша 28 800 евро, Китай 25 800, Австрия 17 000, Канада 12 900. В Норвегии, Великобритании и Швеции выплаты призовых за олимпийские награды не предусмотрены", - написал он.
Напомним, 18 февраля украинец О.Абраменко победил в соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль олимпийской сборной Украины на этих Играх.