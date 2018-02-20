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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67245 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82548 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85219 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108627 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100796 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104744 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111697 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Олимпийский чемпион Абраменко получит от государства призовые в 125 тысяч долларов

Олимпийский чемпион Абраменко получит от государства призовые в 125 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 10552 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Министерстве молодежи и спорта Украины издали приказ о выплате олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко денежной награды в 125 тысяч долларов. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в Facebook, передает УНН.

"По моему поручению в Министерстве молодежи и спорта подготовлено и издано приказ о выплате новоиспеченному олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко государственного денежного вознаграждения, которое составляет 125 тыс. долларов США в гривнах по курсу НБУ. То есть, около 3,37 млн грн", - сообщил И.Жданов.

Министр также отметил, что, по данным Eurosport, Украина входит в ТОП-5 стран по размеру олимпийских призовых.

"За "золото" ОАР предусмотрено только 56 400 евро, Франция выплачивает 50 000 евро, Германия 20 000 евро, США 33 200 евро, Польша 28 800 евро, Китай 25 800, Австрия 17 000, Канада 12 900. В Норвегии, Великобритании и Швеции выплаты призовых за олимпийские награды не предусмотрены", - написал он.

Напомним, 18 февраля украинец О.Абраменко победил в соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль олимпийской сборной Украины на этих Играх.

Украинские Национальные Новости

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