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"Олімпік" з рахунком 1:0 переміг "Чорноморець"

"Олімпік" з рахунком 1:0 переміг "Чорноморець"

Київ • УНН

 • 8606 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Сумах стадіон "Юбілейний" приймав матч 15 туру Ліги Парі-Матч між донецьким "Олімпіком" та одеським "Чорноморцем", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК "Чорноморець".

Єдине взяття воріт у баталії відбулося на 21 хвилині. Богданов подав кутовий, "моряки" м'яч вибили, але атака донеччан продовжилася, і Поступаленко зумів відпасувати на вільного від опіки Матяжа, який ударом з метрів 12-ти оформив гол - 0:1.

Примітно, що зустріч пройшла за участі 765 уболівальників на стадіоні "Юбілейний", а саму гру обслуговував рефері Анатолій Абдула.

Відзначимо, що у складі "Чорноморця" були відсутні три основних виконавця (Філімонов, Мартиненко, Смирнов), які отримали дискваліфікацію через перебір жовтих карток.

Нагадаємо, що після цієї перемоги "Олімпік" зберіг 4-й рядок чемпіонату – 26 очок, одесити мають 19 балів – і 6 місце Ліги Парі-Матч.

Українські Національні Новини

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