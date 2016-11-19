"Олимпик" со счетом 1: 0 победил "Черноморец"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Сумах стадион "Юбилейный" принимал матч 15 тура Лиги Пари-Матч между донецким "Олимпиком" и одесским "Черноморцем", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Черноморец".
Единственное взятие ворот в баталии произошло на 21 минуте. Богданов подал угловой, "моряки" мяч выбили, но атака дончан продолжилась, и Поступаленко сумел отпасовать на свободного от опеки Матяжа, который ударом метров с 12-ти оформил гол - 0: 1.
Примечательно, что встреча прошла с участием 765 болельщиков на стадионе "Юбилейный", а саму игру обслуживал рефери Анатолий Абдула.
Отметим, что в составе "Черноморца" отсутствовали три основных исполнителя (Филимонов, Мартыненко, Смирнов), которые получили дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.
Напомним, что после этой победы "Олимпик" сохранил 4-ю строчку чемпионата - 26 очков, одесситы имеют 19 баллов - и 6 место Лиги Пари-Матч.