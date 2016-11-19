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15 марта, 19:03 • 108386 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147806 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126302 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119634 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106432 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102231 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96149 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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"Олимпик" со счетом 1: 0 победил "Черноморец"

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Сумах стадион "Юбилейный" принимал матч 15 тура Лиги Пари-Матч между донецким "Олимпиком" и одесским "Черноморцем", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Черноморец".

Единственное взятие ворот в баталии произошло на 21 минуте. Богданов подал угловой, "моряки" мяч выбили, но атака дончан продолжилась, и Поступаленко сумел отпасовать на свободного от опеки Матяжа, который ударом метров с 12-ти оформил гол - 0: 1.

Примечательно, что встреча прошла с участием 765 болельщиков на стадионе "Юбилейный", а саму игру обслуживал рефери Анатолий Абдула.

Отметим, что в составе "Черноморца" отсутствовали три основных исполнителя (Филимонов, Мартыненко, Смирнов), которые получили дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Напомним, что после этой победы "Олимпик" сохранил 4-ю строчку чемпионата - 26 очков, одесситы имеют 19 баллов - и 6 место Лиги Пари-Матч.

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