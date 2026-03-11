Оля Полякова презентувала новий хіт "Ча-Ча" для романтичної комедії "Коли ти розлучишся?"

Оля Полякова представила нову пісню "Ча-Ча", яка стала офіційним саундтреком до романтичної комедії "Коли ти розлучишся?". Про це повідомляє УНН з посиланням на You-Tube артистки.

Деталі

Трек доступний не лише офіційному YouTube-каналі співачки та всіх популярних музичних стрімінгових сервісах. "Ча‑Ча" — це легка, іронічна та динамічна композиція, яка не лише зберігає фірмовий стиль яскравих поп-синглів Полякової, але водночас додає кінематографічну складову для акцентування атмосфери фільму. Трек створено спеціально до стрічки режисера Олексія Комаровського.

За задумом авторів, пісня вишукано передає характер комедії — захопливий, грайливий і з ноткою провокації. Композиція вже привернула увагу слухачів і жваво обговорюється в соцмережах. Запальний ритм і мелодійність треку мають усі шанси зробити "Ча-Ча" хітом весняно-літнього сезону 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Оля Полякова опублікувала фото в бікіні, демонструючи підтягнуту фігуру. Співачка спростувала використання "Оземпіку", зазначивши, що її форма - результат тренувань та харчування.