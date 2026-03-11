$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 14664 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 47453 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 39737 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 28494 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 35093 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 31319 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 48744 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 57282 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53870 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85752 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Публікації
Ексклюзиви
Оля Полякова презентувала новий хіт "Ча-Ча" для романтичної комедії "Коли ти розлучишся?"

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Співачка презентувала іронічну пісню для фільму Коли ти розлучишся режисера Комаровського. Трек доступний на YouTube та всіх стрімінгових сервісах.

Оля Полякова презентувала новий хіт "Ча-Ча" для романтичної комедії "Коли ти розлучишся?"

Оля Полякова представила нову пісню "Ча-Ча", яка стала офіційним саундтреком до романтичної комедії "Коли ти розлучишся?". Про це повідомляє УНН з посиланням на You-Tube артистки.

Деталі

Трек доступний не лише  офіційному YouTube-каналі співачки та всіх популярних музичних стрімінгових сервісах. "Ча‑Ча" — це легка, іронічна та динамічна композиція, яка не лише зберігає фірмовий стиль яскравих поп-синглів Полякової, але водночас додає кінематографічну складову для акцентування атмосфери фільму. Трек створено спеціально до стрічки режисера Олексія Комаровського.

За задумом авторів, пісня вишукано передає характер комедії — захопливий, грайливий і з ноткою провокації. Композиція вже привернула увагу слухачів і жваво обговорюється в соцмережах. Запальний ритм і мелодійність треку мають усі шанси зробити "Ча-Ча" хітом весняно-літнього сезону 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Оля Полякова опублікувала фото в бікіні, демонструючи підтягнуту фігуру. Співачка спростувала використання "Оземпіку", зазначивши, що її форма - результат тренувань та харчування.

Станіслав Кармазін

