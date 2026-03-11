Оля Полякова представила новый хит "Ча-Ча" для романтической комедии "Когда ты разведешься?"

$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 15801 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 51721 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 41548 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 29604 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 36150 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 31820 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 49692 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 58032 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 54027 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85823 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 23349 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимое
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 51740 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 41555 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 49695 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 58035 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 12223 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 14024 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 25007 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 31456 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 32197 просмотра
Оля Полякова представила новый хит "Ча-Ча" для романтической комедии "Когда ты разведешься?"

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Певица представила ироничную песню для фильма "Когда ты разведешься" режиссера Комаровского. Трек доступен на YouTube и всех стриминговых сервисах.

Оля Полякова представила новый хит "Ча-Ча" для романтической комедии "Когда ты разведешься?"

Оля Полякова представила новую песню "Ча-Ча", которая стала официальным саундтреком к романтической комедии "Когда ты расстанешься?". Об этом сообщает УНН со ссылкой на You-Tube артистки.

Детали

Трек доступен не только на официальном YouTube-канале певицы и всех популярных музыкальных стриминговых сервисах. "Ча-Ча" — это легкая, ироничная и динамичная композиция, которая не только сохраняет фирменный стиль ярких поп-синглов Поляковой, но в то же время добавляет кинематографическую составляющую для акцентирования атмосферы фильма. Трек создан специально для ленты режиссера Алексея Комаровского.

По замыслу авторов, песня изысканно передает характер комедии — увлекательный, игривый и с ноткой провокации. Композиция уже привлекла внимание слушателей и живо обсуждается в соцсетях. Зажигательный ритм и мелодичность трека имеют все шансы сделать "Ча-Ча" хитом весенне-летнего сезона 2026 года.

Напомним, ранее мы писали о том, как Оля Полякова опубликовала фото в бикини, демонстрируя подтянутую фигуру. Певица опровергла использование "Оземпика", отметив, что ее форма - результат тренировок и питания.

Станислав Кармазин

Музыкант
Режиссер
Социальная сеть
Фильм