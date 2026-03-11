Оля Полякова представила новый хит "Ча-Ча" для романтической комедии "Когда ты разведешься?"

Оля Полякова представила новую песню "Ча-Ча", которая стала официальным саундтреком к романтической комедии "Когда ты расстанешься?". Об этом сообщает УНН со ссылкой на You-Tube артистки.

Детали

Трек доступен не только на официальном YouTube-канале певицы и всех популярных музыкальных стриминговых сервисах. "Ча-Ча" — это легкая, ироничная и динамичная композиция, которая не только сохраняет фирменный стиль ярких поп-синглов Поляковой, но в то же время добавляет кинематографическую составляющую для акцентирования атмосферы фильма. Трек создан специально для ленты режиссера Алексея Комаровского.

По замыслу авторов, песня изысканно передает характер комедии — увлекательный, игривый и с ноткой провокации. Композиция уже привлекла внимание слушателей и живо обсуждается в соцсетях. Зажигательный ритм и мелодичность трека имеют все шансы сделать "Ча-Ча" хитом весенне-летнего сезона 2026 года.

