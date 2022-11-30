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Олена Зеленська побувала на прийомі у королеви-консорта і подякувала за допомогу українцям

Олена Зеленська побувала на прийомі у королеви-консорта і подякувала за допомогу українцям

Київ • УНН

 • 1001120 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні, 30 листопада, перша леді України Олена Зеленська побувала на прийомі в королеви-консорта Великої Британії Камілли з нагоди запровадженого ООН Дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Про це вона наголосила на своєму Telegram-каналі, інформує УНН.

Цитата

«Минулого тижня в Києві я, як і щороку, долучилася до кампанії проти гендерно зумовленого насильства. Сьогодні ж мала честь побувати на прийомі в Королеви-консорта Сполученого Королівства Камілли з нагоди запровадженого ООН Дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Для мене є почесним особисте знайомство з Її Величністю та можливість розповісти, що відбувалося й відбувається на наших територіях, тимчасово окупованих рф, які жахливі злочини чинять окупанти проти наших жінок і дітей», - розповіла перша леді України.

Деталі

За її словами, королева-консорт уже багато років є активною учасницею кампаній проти насильства щодо жінок та постійно займається благодійністю та допомагає українським переселенцям у Сполученому Королівстві.

«Подякувала за це і запевнила: Україна готова зробити внесок у міжнародні зусилля, щоб запобігти насиллю в конфліктах, із яким стикаються у всьому світі. На жаль, маємо болючий досвід у цьому питанні. На щастя, робимо все можливе, щоб гідно його подолати й не толерувати ніколи», - додала Олена Зеленська.

Доповнення

У межах візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська виступила перед парламентом Сполученого Королівства. У своїй промові вона порівняла бомбардування України російським агресором із бомбардуваннями Британії нацистами під час Другої світової війни. 

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