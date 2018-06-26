Окуповані території винні Луганщині 1,5 млрд гривень за електроенергію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Заборгованість за електроенергію в Луганській область з неконтрольованих територій складає 1,5 млрд гривень. Про це під час селекторної наради щодо підготовки до нового опалювального сезону 2018-2019 рр. заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
"Луганська область має заборгованість з непідконтрольних територій 1,5 млрд гривень за електроенергію", - повідомив Зубко.
Нагадаємо, Київ заборгував за електроенергію майже 1 млрд грн.
У квітні найгірше українці платили за газ, опалення та гарячу воду.
Як повідомялв УНН, пільговики за тиждень зменшили борги перед “Нафтогазом” на 1%.