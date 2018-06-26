Окуповані території винні Луганщині 1,5 млрд гривень за електроенергію

КИЇВ. 26 червня. УНН. Заборгованість за електроенергію в Луганській область з неконтрольованих територій складає 1,5 млрд гривень. Про це під час селекторної наради щодо підготовки до нового опалювального сезону 2018-2019 рр. заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.