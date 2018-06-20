Пільговики зменшили борги перед "Нафтогазом" на 1%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Пільговики за тиждень зменшили борги перед “Нафтогазом” на 1%, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
“Заборгованість контрагентів, які отримують газ від „Нафтогазу“ на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 55,2 млрд грн (зменшення на 584 млн грн, або на 1% за тиждень)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за тиждень виробники тепла зменшили борг на 187 млн грн (0,7%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) — на 19 млн грн (0,4%), регіональні газозбутові підприємства — на 378 млн грн (1,5%).
Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд грн.
Заборгованість “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 44 млн грн (1%). Сумарна заборгованість “Київенерго” складає 4,3 млрд грн.
Станом на 19 червня 2018 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед компанією складає близько 31,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 206 млн грн (0,7%).
Нагадаємо, липневі ціни “Нафтогазу” на газ для промислових споживачів залишились на рівні червня.