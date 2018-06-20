"Нафтогаз" встановив нові ціни на газ для промспоживачів

“Нафтогаз України” опублікував цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 липня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. У порівнянні з цінами на червень 2018 року, у липні ціни залишились без змін“, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запропоновані ціни диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з “Нафтогазом”.

Нагадаємо, заборгованість промислових підприємств перед “Нафтогазом” складає 2,8 млрд грн.