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"Нафтогаз" встановив нові ціни на газ для промспоживачів

Київ • УНН

 • 17316 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Липневі ціни на газ для промислових споживачів залишились на рівні червня, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

“Нафтогаз України” опублікував цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 липня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. У порівнянні з цінами на червень 2018 року, у липні ціни залишились без змін“, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запропоновані ціни диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з “Нафтогазом”.

Нагадаємо, заборгованість промислових підприємств перед “Нафтогазом” складає 2,8 млрд грн.

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