"Нафтогаз" установил новые цены на газ для промпотребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Июльские цены на газ для промышленных потребителей остались на уровне июня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
“Нафтогаз Украины” опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с ценами на июнь 2018 года, в июле цены остались без изменений“, - говорится в сообщении.
Отмечается, что предложенные цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с “Нафтогазом”.
Напомним, задолженность промышленных предприятий перед “Нафтогазом” составляет 2,8 млрд грн.