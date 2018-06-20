"Нафтогаз" установил новые цены на газ для промпотребителей

“Нафтогаз Украины” опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с ценами на июнь 2018 года, в июле цены остались без изменений“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что предложенные цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с “Нафтогазом”.

Напомним, задолженность промышленных предприятий перед “Нафтогазом” составляет 2,8 млрд грн.