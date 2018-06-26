Оккупированные территории должны Луганской области 1,5 млрд гривен за электроэнергию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Задолженность за электроэнергию в Луганской область с неконтролируемых территорий составляет 1,5 млрд гривен. Об этом во время селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону 2018-2019 гг. Заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"Луганская область имеет задолженность по неподконтрольных территорий 1,5 млрд гривен за электроэнергию", - сообщил Зубко.
Напомним, Киев задолжал за электроэнергию почти 1 млрд грн.
В апреле хуже украинцы платили за газ, отопление и горячую воду.
Как повидомялв УНН, льготники за неделю уменьшили долги перед "Нафтогазом" на 1%.