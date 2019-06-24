Окупаційна прокуратура у Криму підтримала відмову ФСБ у госпіталізації Бекірова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Підконтрольна Росії прокуратура Криму не вживатиме заходів через відмову ФСБ Росії в госпіталізації кримськотатарського активіста Едема Бекірова, яку вимагає його захист і ЄСПЛ. Про це йдеться в письмовій відповіді прокуратури на звернення адвоката Бекирова Ісляма Веліляєва, повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не встановлено", - сказано у відповіді.
У прокуратурі зазначили, що Бекіров міститься в камері медблока СІЗО під наглядом медпрацівників, "отримує належне медикаментозне лікування, забезпечено дієтичним харчуванням".
Крім того, у відомстві заявили, що з моменту арешту активіста "не раз оглядали медпрацівники, у тому числі муніципальних лікарень".
За версією прокуратури, права Бекірова не порушені.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людей 11 червня ухвалив рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його в лікарню.
Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовлявся госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова.
Своє рішення про відмову в госпіталізації слідчий аргументував тим, що "в січні вже проводилося медичне обстеження Бекирова, і, згідно з висновком лікарів, він може перебувати в СІЗО". Крім того, в ФСБ Росії заявили, що рішення ЄСПЛ "не завірене належним чином, у зв'язку з чим, викликає в органу слідства сумніви в його автентичності".
У свою чергу, захист має намір оскаржити відмову ФСБ госпіталізувати Бекірова на вимогу ЄСПЛ.