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Окупаційна прокуратура у Криму підтримала відмову ФСБ у госпіталізації Бекірова

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Підконтрольна Росії прокуратура Криму не вживатиме заходів через відмову ФСБ Росії в госпіталізації кримськотатарського активіста Едема Бекірова, яку вимагає його захист і ЄСПЛ. Про це йдеться в письмовій відповіді прокуратури на звернення адвоката Бекирова Ісляма Веліляєва, повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Окупаційна прокуратура у Криму підтримала відмову ФСБ у госпіталізації Бекірова

"Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не встановлено", - сказано у відповіді. 

У прокуратурі зазначили, що Бекіров міститься в камері медблока СІЗО під наглядом медпрацівників, "отримує належне медикаментозне лікування, забезпечено дієтичним харчуванням". 

Крім того, у відомстві заявили, що з моменту арешту активіста "не раз оглядали медпрацівники, у тому числі муніципальних лікарень".

За версією прокуратури, права Бекірова не порушені.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людей 11 червня ухвалив рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його в лікарню.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовлявся госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Своє рішення про відмову в госпіталізації слідчий аргументував тим, що "в січні вже проводилося медичне обстеження Бекирова, і, згідно з висновком лікарів, він може перебувати в СІЗО". Крім того, в ФСБ Росії заявили, що рішення ЄСПЛ "не завірене належним чином, у зв'язку з чим, викликає в органу слідства сумніви в його автентичності".

У свою чергу, захист має намір оскаржити відмову ФСБ госпіталізувати Бекірова на вимогу ЄСПЛ.

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