Оккупационная прокуратура в Крыму поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова

"Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено", – сказано в ответе.

В прокуратуре отметили, что Бекиров содержится в камере медблока СИЗО под наблюдением медработников, "получает надлежащее медикаментозное лечение, обеспечен диетическим питанием".



Кроме того, в ведомстве заявили, что с момента ареста активиста "не раз осматривали медработники, в том числе муниципальных больниц".



По версии прокуратуры, права Бекирова не нарушены.



Напомним, Европейский суд по правам человека 11 июня принял решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. В частности, суд постановил срочно перевести его в больницу.



Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отказывался госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.



Свое решение об отказе в госпитализации следователь аргументировал тем, что "в январе уже проводилось медицинское обследование Бекирова, и, согласно заключению врачей, он может находиться в СИЗО". Кроме того, в ФСБ России заявили, что решение ЕСПЧ "не заверенное надлежащим образом, в связи с чем, вызывает у органа следствия сомнения в его подлинности".



В свою очередь, защита намерена обжаловать отказ ФСБ госпитализировать Бекирова по требованию ЕСПЧ.