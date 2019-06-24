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Оккупационная прокуратура в Крыму поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова

Киев • УНН

 • 9177 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Подконтрольная России прокуратура Крыма не будет принимать меры из-за отказа ФСБ России в госпитализации крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которую требует его защита и ЕСПЧ. Об этом говорится в письменном ответе прокуратуры на обращение адвоката Бекирова Исляма Велиляева, сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Оккупационная прокуратура в Крыму поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова

"Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено", – сказано в ответе.

В прокуратуре отметили, что Бекиров содержится в камере медблока СИЗО под наблюдением медработников, "получает надлежащее медикаментозное лечение, обеспечен диетическим питанием".

Кроме того, в ведомстве заявили, что с момента ареста активиста "не раз осматривали медработники, в том числе муниципальных больниц".

По версии прокуратуры, права Бекирова не нарушены.

Напомним, Европейский суд по правам человека 11 июня принял решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. В частности, суд постановил срочно перевести его в больницу.

Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отказывался госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Свое решение об отказе в госпитализации следователь аргументировал тем, что "в январе уже проводилось медицинское обследование Бекирова, и, согласно заключению врачей, он может находиться в СИЗО". Кроме того, в ФСБ России заявили, что решение ЕСПЧ "не заверенное надлежащим образом, в связи с чем, вызывает у органа следствия сомнения в его подлинности".

В свою очередь, защита намерена обжаловать отказ ФСБ госпитализировать Бекирова по требованию ЕСПЧ.

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