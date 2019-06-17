Следствие в Крыму отказывается вывозить Бекирова из СИЗО в больницу - адвокат

Защита направила следователю ФСБ соответствующее ходатайство об исполнении решения ЕСПЧ в отношении Бекирова.

“Следователь пояснил, что не видит оснований для направления Бекирова в больницу. Отказ он мотивировал тем, что решение ЕСПЧ — это не решение, а письмо и оно надлежащим образом не заверено, а по официальным каналам никакой информации ему не поступало. Кроме того, он сослался на то, что Бекирова уже вывозили в больницу, где он по мнению следователей, прошел надлежащее медицинское обследование, по итогам которого есть заключение врачей о том, что Бекиров может содержаться в СИЗО”, — рассказал адвокат.

По словам Ладина, он предполагал подобное развитие ситуации, в связи с чем направил ряд заявлений в официальные органы России.

“Мной были направлены заявления в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму Людмиле Лубиной, ее руководству в Москве — омбудсмену Татьяне Москальковой, руководству УФСБ в Крыму — генерал-лейтенанту Михайлюку, директору ФСБ, Министерству юстиции, аппарату при президенте России, правительству России, в адрес СИЗО и ФСИН России. В этих заявлениях я прошу оказать содействие в реализации решения ЕСПЧ”, — сказал Ладин.

Адвокат напомнил, что отказ следователей выполнять решение ЕСПЧ повлечет за собой нарушение других статей Конвенции о защите прав человека.

Напомним, ФСБ России завершила следствие по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в аннексирована РФ Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, ему выдвинули “обвинения” в окончательном варианте.

Как сообщал УНН, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. Сейчас арест Бекирова продлен до 12 августа.