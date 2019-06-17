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Следствие в Крыму отказывается вывозить Бекирова из СИЗО в больницу - адвокат

Киев • УНН

 • 9868 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Старший следователь крымского управления Федеральной службы безопасности России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отказывается госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который содержится в симферопольском СИЗО аннексированного Крыму. Об этом проекту Крим.Реалии сообщил адвокат Алексей Ладин, передает УНН.

Следствие в Крыму отказывается вывозить Бекирова из СИЗО в больницу - адвокат

Защита направила следователю ФСБ соответствующее ходатайство об исполнении решения ЕСПЧ в отношении Бекирова.

“Следователь пояснил, что не видит оснований для направления Бекирова в больницу. Отказ он мотивировал тем, что решение ЕСПЧ — это не решение, а письмо и оно надлежащим образом не заверено, а по официальным каналам никакой информации ему не поступало. Кроме того, он сослался на то, что Бекирова уже вывозили в больницу, где он по мнению следователей, прошел надлежащее медицинское обследование, по итогам которого есть заключение врачей о том, что Бекиров может содержаться в СИЗО”, — рассказал адвокат.

По словам Ладина, он предполагал подобное развитие ситуации, в связи с чем направил ряд заявлений в официальные органы России.

“Мной были направлены заявления в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму Людмиле Лубиной, ее руководству в Москве — омбудсмену Татьяне Москальковой, руководству УФСБ в Крыму — генерал-лейтенанту Михайлюку, директору ФСБ, Министерству юстиции, аппарату при президенте России, правительству России, в адрес СИЗО и ФСИН России. В этих заявлениях я прошу оказать содействие в реализации решения ЕСПЧ”, — сказал Ладин.

Адвокат напомнил, что отказ следователей выполнять решение ЕСПЧ повлечет за собой нарушение других статей Конвенции о защите прав человека.

Напомним, ФСБ России завершила следствие по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в аннексирована РФ Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, ему выдвинули “обвинения” в окончательном варианте.

Как сообщал УНН, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. Сейчас арест Бекирова продлен до 12 августа.

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