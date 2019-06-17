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Слідство у Криму відмовляється вивозити Бекірова з СІЗО в лікарню - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Старший слідчий кримського управління Федеральної служби безпеки Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який міститься в сімферопольському СІЗО анексованого Криму. Про це проекту Крим.Реаліі повідомив адвокат Олексій Ладин, передає УНН.

Слідство у Криму відмовляється вивозити Бекірова з СІЗО в лікарню - адвокат

Захист направив слідчому ФСБ відповідне клопотання про виконання рішення ЄСПЛ стосовно Бекірова.

“Слідчий пояснив, що не бачить підстав для направлення Бекірова в лікарню. Відмову він мотивував тим, що рішення ЄСПЛ — це не рішення, а лист і воно належним чином ніяк не завірено, а по офіційних каналах ніякої інформації йому не надходило. Крім того, він послався на те, що Бекірова вже вивозили до лікарні, де він, на думку слідчих, пройшов належне медичне обстеження, за підсумками якого є висновок лікарів про те, що Бекіров може міститися в СІЗО”, — розповів адвокат.

За словами Ладіна, він припускав такий розвиток ситуації, в зв’язку з чим направив ряд заяв в офіційні органи Росії.

“Мною були направлені заяви на адресу уповноваженого з прав людини в Криму Людмилі Лубіній, її керівництву в Москві — омбудсмену Тетяні Москальковій, керівництву УФСБ в Криму — генерал-лейтенанту Михайлюку, директору ФСБ, Міністерству юстиції, апарату при президенті Росії, уряду Росії, в адреса СІЗО і ФСВП Росії. У цих заявах я прошу посприяти в реалізації рішення ЄСПЛ”, — сказав Ладин.

Адвокат нагадав, що відмова слідчих виконувати рішення ЄСПЛ спричинить за собою порушення інших статей Конвенції про захист прав людини.

Нагадаємо, ФСБ Росії завершила слідство у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в анексованому РФ Криму у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, йому висунули “обвинувачення” в остаточному варіанті.

Як повідомляв УНН, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Наразі арешт Бекірова продовжено до 12 серпня.

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