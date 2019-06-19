Защита намерена обжаловать отказ ФСБ госпитализировать Бекирова по требованию ЕСПЧ

По словам Ладена, такая позиция ФСБ России "вызывает удивление" и "Россия обязана его выполнить, а не рассуждать".

Накануне стало известно, что старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отказывается госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Как сообщало издание, свое решение об отказе Бекиров в госпитализации следователь аргументировал тем, что "в январе по Бекирова уже проводилось медицинское обследование и согласно заключению врачей, он может находиться в СИЗО". Кроме того, в ФСБ России заявили, что решение ЕСПЧ »не заверенное надлежащим образом, в связи с чем, вызывает у органа следствия сомнения в его подлинности".

Напомним, Европейский суд по правам человека 11 июня принял решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. В частности, суд постановил срочно перевести его в больницу.