Захист має намір оскаржити відмову ФСБ госпіталізувати Бекірова на вимогу ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Захист вожкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова оскаржить рішення ФСБ Росії не госпіталізувати його. Про це проекту Крим.Реалії повідомив адвокат Олексій Ладін, коментуючи заяву слідчого ФСБ Росії в Криму Івана Романця, який назвав “сумнівним” рішення ЄСПЛ щодо кримськотатарського активіста Едема Бекірова і відмовив у його госпіталізації з СІЗО № 1 Сімферополя, передає УНН.
За словами Ладіна, така позиція ФСБ Росії “викликає подив” і “Росія зобов’язана його виконати, а не розмірковувати”.
Напередодні стало відомо, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова.
Як повідомляло видання, своє рішення про відмову Бекірову в госпіталізації слідчий аргументував тим, що “в січні щодо Бекірова вже проводилося медичне обстеження і згідно з висновком лікарів, він може перебувати в СІЗО”. Крім того, в ФСБ Росії заявили, що рішення ЄСПЛ “не завірене належним чином, в зв’язку з чим, викликає у органу слідства сумніви в його автентичності”.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини 11 червня ухвалив рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його до лікарні.