Окупанти завдають ударів по Харкову, чутно вибух

У Харкові пролунав вибух, росіяни завдають ударів по місту, повідомляє УНН.

"Харків, в укриття! Окупанти завдають ударів!", - написав голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.



У Харкові було чутно вибух, повідомляє "Суспільне".

Раніше у Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

" Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

Авіаудар рф по Харкову: 6 загиблих, 97 поранених, серед них 22 дитини