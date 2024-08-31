Окупанти завдають ударів по Харкову, чутно вибух
Київ • УНН
У Харкові пролунав вибух внаслідок ударів окупантів. Повітряні сили попереджають про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу авіаударів для прифронтових областей.
У Харкові пролунав вибух, росіяни завдають ударів по місту, повідомляє УНН.
"Харків, в укриття! Окупанти завдають ударів!", - написав голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
У Харкові було чутно вибух, повідомляє "Суспільне".
Раніше у Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
" Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
Авіаудар рф по Харкову: 6 загиблих, 97 поранених, серед них 22 дитини31.08.24, 12:27 • 34586 переглядiв