Оккупанты наносят удары по Харькову, слышен взрыв
Киев • УНН
В Харькове прогремел взрыв в результате ударов оккупантов. Воздушные силы предупреждают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе авиаударов для прифронтовых областей.
В Харькове прогремел взрыв, россияне наносят удары по городу, сообщает УНН.
"Харьков, в укрытие! Оккупанты наносят удары!", - написал глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
В Харькове был слышен взрыв, сообщает "Суспільне".
Ранее в Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
Авиаудар рф по Харькову: 6 погибших, 97 раненых, среди них 22 ребенка31 августа 2024, 09:27 • 26971 просмотр