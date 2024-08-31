Оккупанты наносят удары по Харькову, слышен взрыв

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки 2 часа назад • 9302 просмотра

Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА 2 часа назад • 11679 просмотра

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет 2 часа назад • 11661 просмотра

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