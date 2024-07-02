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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Окупанти вдарили по Токарівці на Херсонщині: жінка отримала тяжкі травми

Київ • УНН

 • 23268 перегляди

Російські війська завдали удару по селищу Токарівка Херсонської області, в результаті чого важко поранено жінку 1950 року народження.

Окупанти вдарили по Токарівці на Херсонщині: жінка отримала тяжкі травми

російські війська завдали удару Токарівці в Херсонській області, унаслідок чого тяжкі травми жінка, повідомили у вівторок у Херсонській ОВА, передає УНН.

російські окупанти вдарили по Токарівці Херсонського району. Через ворожий обстріл тяжкі травми отримала жінка 1950 року народження

- йдеться в повідомленні ОВА.

Повідомляється, що у жінки діагностували уламкові поранення обличчя, переломи нижніх кінцівок, струс мозку, вибухову та черепно-мозкову травми.  Бригада "швидкої" доставила потерпілу до лікарні.

Доповнення

російські війська скинули вибухівку з дрона на Берислава Херсонської області, її з вибуховою травмою та контузією доставили до лікарні.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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