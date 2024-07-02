Окупанти вдарили по Токарівці на Херсонщині: жінка отримала тяжкі травми
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по селищу Токарівка Херсонської області, в результаті чого важко поранено жінку 1950 року народження.
російські війська завдали удару Токарівці в Херсонській області, унаслідок чого тяжкі травми жінка, повідомили у вівторок у Херсонській ОВА, передає УНН.
російські окупанти вдарили по Токарівці Херсонського району. Через ворожий обстріл тяжкі травми отримала жінка 1950 року народження
Повідомляється, що у жінки діагностували уламкові поранення обличчя, переломи нижніх кінцівок, струс мозку, вибухову та черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" доставила потерпілу до лікарні.
Доповнення
російські війська скинули вибухівку з дрона на Берислава Херсонської області, її з вибуховою травмою та контузією доставили до лікарні.