российские войска нанесли удар по Токаревке в Херсонской области, в результате чего тяжелые травмы получила женщина, сообщили во вторник в Херсонской ОГА, передает УНН.

российские оккупанты ударили по Токаревке Херсонского района. Из-за вражеского обстрела тяжелые травмы получила женщина 1950 года рождения - говорится в сообщении ОВА.

Сообщается, что у женщины диагностировали осколочные ранения лица, переломы нижних конечностей, сотрясение мозга, взрывную и черепно-мозговую травмы. Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу.

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российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Берислава Херсонской области, ее со взрывной травмой и контузией доставили в больницу.