Окупанти вдарили по двох районах Запоріжжя, є поранені

Двох жінок поранено внаслідок російських атак по Василівському та Пологівському районах. Впродовж доби окупанти завдали 429 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова регіону Іван Федоров, пережає УНН.

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Війська рф здійснили авіаційні удари по П’ятихатках та Роботиному.

175 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Успенівку.

13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине та с. Гуляйполе.

239 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Новоданилівки, Малинівки та Біленького (Пологівський район).

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

МАГАТЕ повідомило про руйнування станції радіаційного моніторингу біля Запорізької АЕС