Оккупанты ударили по двум районам Запорожья, есть раненые
Киев • УНН
Две женщины получили ранения в результате российских обстрелов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, где оккупанты нанесли 429 ударов по 11 населенным пунктам.
Две женщины ранены в результате российских атак по Васильевскому и Пологовскому районам. В течение суток оккупанты нанесли 429 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Войска рф осуществили авиационные удары по Пятихаткам и Роботино.
- 175 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Успеновку.
- 13 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Новоандреевку, Роботино и с. Гуляйполе.
- 239 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Новоданиловки, Малиновки и Беленького (Пологовский район).
Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
МАГАТЭ сообщило о разрушении станции радиационного мониторинга возле Запорожской АЭС28 июня 2024, 06:59 • 20157 просмотров
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