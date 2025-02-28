Окупанти планують провести "форум регіонів" з білоруссю у 2025 році

Окупанти готують пропагандистський форум для гауляйтерів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Агресор продовжує намагатися створити ілюзію міжнародної підтримки окупації українських територій. У 2025 році в нижньому новгороді заплановано проведення так званого "форуму регіонів рф та білорусі", куди зженуть представників окупаційних адміністрацій.

кремль намагається надати легітимності своїм маріонеткам через показові "угоди" між тимчасово окупованими територіями та режимом лукашенка. Однак ці документи не мають жодної юридичної сили та слугують виключно пропагандистським цілям.

Попередні подібні заходи не дали жодних реальних результатів: білоруські делегації обмежувалися гучними заявами, які не мали практичного втілення. Очікується, що й цього разу зустріч стане черговою демонстрацією фейкової дипломатії, покликаної приховати ізоляцію терористичної країни на міжнародній арені.

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