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05:23 • 10275 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121929 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182310 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146752 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138374 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117120 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107831 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102977 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141480 перегляди

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Окупанти планують провести "форум регіонів" з білоруссю у 2025 році

Окупанти планують провести "форум регіонів" з білоруссю у 2025 році

Київ • УНН

 • 73774 перегляди

У Нижньому Новгороді готується пропагандистський форум за участю гауляйтерів окупованих територій та білорусі. Захід має на меті створити ілюзію міжнародної підтримки окупації, але не матиме юридичної сили.

Окупанти готують пропагандистський форум для гауляйтерів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Агресор продовжує намагатися створити ілюзію міжнародної підтримки окупації українських територій. У 2025 році в нижньому новгороді заплановано проведення так званого "форуму регіонів рф та білорусі", куди зженуть представників окупаційних адміністрацій. 

кремль намагається надати легітимності своїм маріонеткам через показові "угоди" між тимчасово окупованими територіями та режимом лукашенка. Однак ці документи не мають жодної юридичної сили та слугують виключно пропагандистським цілям. 

Попередні подібні заходи не дали жодних реальних результатів: білоруські делегації обмежувалися гучними заявами, які не мали практичного втілення. Очікується, що й цього разу зустріч стане черговою демонстрацією фейкової дипломатії, покликаної приховати ізоляцію терористичної країни на міжнародній арені.

російські окупанти облаштували на ТОТ новий фільтраційний табір27.02.25, 21:43 • 21520 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
ukrainaУкраїна

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