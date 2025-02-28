Оккупанты планируют провести «форум регионов» с Беларусью в 2025 году
Киев • УНН
В Нижнем Новгороде готовится пропагандистский форум с участием гауляйтеров оккупированных территорий и Беларуси. Цель мероприятия - создать иллюзию международной поддержки оккупации, но не будет иметь юридической силы.
Оккупанты готовят пропагандистский форум для гауляйтеров. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Агрессор продолжает пытаться создать иллюзию международной поддержки оккупации украинских территорий. В 2025 году в нижнем новгороде запланировано проведение так называемого «форума регионов рф и белоруссии», куда сгонят представителей оккупационных администраций.
кремль пытается придать легитимности своим марионеткам через показательные «соглашения» между временно оккупированными территориями и режимом лукашенко. Однако эти документы не имеют никакой юридической силы и служат исключительно пропагандистским целям.
Предыдущие подобные мероприятия не дали никаких реальных результатов: белорусские делегации ограничивались громкими заявлениями, которые не имели практического воплощения. Ожидается, что и на этот раз встреча станет очередной демонстрацией фейковой дипломатии, призванной скрыть изоляцию террористической страны на международной арене.
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