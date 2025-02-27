российские оккупанты обустроили на ВОТ новый фильтрационный лагерь
Киев • УНН
На оккупированных территориях россияне обустроили новый фильтрационный лагерь для принудительной проверки населения. Оккупанты проверяют связи с ВСУ и принудительно выдают российские паспорта.
В лагерь на 1000 человек на временно оккупированных территориях принудительно звонят населения. Там захватчики проводят проверку относительно сотрудничества с Силами обороны. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
Лагерь предназначен для жителей населенных пунктов, которые были захвачены в 2024 году.
«Население принудительно свозят туда для проверки сотрудничества с Силами обороны. При этом каждому в обязательной форме выдают паспорт гражданина рф», - говорится в сообщении.
Центр подчеркивает, что фактически россияне творят геноцид и уничтожают нацию в центре Европы прямо сейчас.
Напомним,
Ранее на ВОТ российские захватчики начали новый этап проверок местных жителей. В частности, оккупанты требуют документы, фиксируют наличие российского гражданства; обыскивают помещения; просматривают телефоны; расспрашивают об отсутствующих соседях, причинах их отсутствия и возможном возвращении; собирают информацию об имуществе.