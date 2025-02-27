російські окупанти облаштували на ТОТ новий фільтраційний табір
Київ • УНН
На окупованих територіях росіяни облаштували новий фільтраційний табір для примусової перевірки населення. Окупанти перевіряють зв'язки з ЗСУ та примусово видають російські паспорти.
В табір на 1000 осіб на тимчасово окупованих територіях примусово звонять населення. Там загарбники проводять перевірку стосовно співпраці з Силами оборони. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.
Табір призначений для жителів населених пунктів, які були захоплені у 2024 році.
"Населення примусово звозять туди для перевірки співпраці з Силами оборони. Водночас кожному в обов’язковій формі видають паспорт громадянина рф", - йдеться в повідомленні.
Центр підкреслює, що фактично росіяни творять геноцид та знищують націю в центрі Європи прямо зараз.
Нагадаємо
Раніше на ТОТ російські загарбники розпочали новий етап перевірок місцевих жителів. Зокрема, окупанти вимагають документи, фіксують наявність російського громадянства; обшукують помешкання; переглядають телефони; розпитують про відсутніх сусідів, причини їхньої відсутності та можливе повернення; збирають інформацію про майно.