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російські окупанти облаштували на ТОТ новий фільтраційний табір

російські окупанти облаштували на ТОТ новий фільтраційний табір

Київ  •  УНН

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На окупованих територіях росіяни облаштували новий фільтраційний табір для примусової перевірки населення. Окупанти перевіряють зв'язки з ЗСУ та примусово видають російські паспорти.

В табір на 1000 осіб на тимчасово окупованих територіях примусово звонять населення. Там загарбники проводять перевірку стосовно співпраці з Силами оборони. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Табір призначений для жителів населених пунктів, які були захоплені у 2024 році.

"Населення примусово звозять туди для перевірки співпраці з Силами оборони. Водночас кожному в обов’язковій формі видають паспорт громадянина рф", - йдеться в повідомленні.

Центр підкреслює, що фактично росіяни творять геноцид та знищують націю в центрі Європи прямо зараз.

Нагадаємо

Раніше на ТОТ російські загарбники розпочали новий етап перевірок місцевих жителів. Зокрема, окупанти вимагають документи, фіксують наявність російського громадянства; обшукують помешкання; переглядають телефони; розпитують про відсутніх сусідів, причини їхньої відсутності та можливе повернення; збирають інформацію про майно.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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