На ТОТ окупанти посилюють перевірки серед населення щодо зв’язків з Україною - Спротив
Київ • УНН
Російська влада розпочала масштабні перевірки місцевих жителів на окупованих територіях. Окупанти перевіряють документи, телефони, проводять обшуки та збирають інформацію про майно і зв'язки з Україною.
На тимчасово окупованих територіях рф російська влада розпочала тотальні перевірки місцевих жителів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники розпочали новий етап тотальних перевірок місцевих жителів. Перші повідомлення про такі заходи вже надійшли до Центру національного спротиву.
Зокрема, окупанти здійснюють:
Перевірку паспортів – вимагають документи, фіксують наявність російського громадянства.
- Обшуки – заходять у помешкання, перевіряють особисті речі.
- Перегляд телефонів – шукають контакти з Україною, фото та переписки.
- Опитування – розпитують про відсутніх сусідів, причини їхньої відсутності та можливе повернення.
- Фіксацію власності – збирають інформацію про рухоме й нерухоме майно.
Зазначається, що такі перевірки відбуватимуться "хвилями", окупанти можуть повертатися повторно.
Нагадаємо
Терористична країна заявила про завершення видачі паспортів на тимчасово окупованих територіях України. Відмова від отримання документа рф загрожує депортацією або іншими репресивними заходами.