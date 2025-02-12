На ВОТ оккупанты усиливают проверки среди населения относительно связей с Украиной - Сопротивление
Киев • УНН
Российские власти начали масштабные проверки местных жителей на оккупированных территориях. Оккупанты проверяют документы, телефоны, проводят обыски и собирают информацию об имуществе и связи с Украиной.
На временно оккупированных территориях рф российские власти начали тотальные проверки местных жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
На временно оккупированных территориях российские захватчики начали новый этап тотальных проверок местных жителей. Первые сообщения о таких мероприятиях уже поступили в Центр национального сопротивления.
В частности, оккупанты осуществляют:
Проверку паспортов - требуют документы, фиксируют наличие российского гражданства.
- Обыски - заходят в помещение, проверяют личные вещи.
- Просмотр телефонов - ищут контакты с Украиной, фото и переписки.
- Опрос - расспрашивают об отсутствующих соседях, причинах их отсутствия и возможном возвращении.
- Фиксацию собственности - собирают информацию о движимом и недвижимом имуществе.
Отмечается, что такие проверки будут происходить "волнами", оккупанты могут возвращаться повторно.
Напомним
Террористическая страна заявила о завершении выдачи паспортов на временно оккупированных территориях Украины. Отказ от получения документа рф грозит депортацией или другими репрессивными мерами.