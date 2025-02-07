Окупанти завершили примусову паспортизацію: що загрожує українцям без паспорта рф

Загарбники заявили про завершення процесу примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Відповідну інформацію оприлюднило міністерство внутрішніх справ терористичної країни, підкресливши, що протягом 2024 року видано значну кількість російських паспортів жителям окупованих регіонів сходу та півдня України. Однак у повідомленні не згадувався Крим, що вказує на його винятковий статус у цьому процесі.

Паспортизація фактично є одним із інструментів контролю та тиску на місцеве населення. Відповідно до російського законодавства, особи, які не отримали паспорт країни-агресора, автоматично визнаються "іноземцями". Це створює юридичні підстави для депортацій або інших примусових заходів. За встановленими правилами, перебування таких осіб на території рф без відповідного статусу обмежене 90 днями, після чого можливе примусове вивезення вглиб країни-агресора або застосування інших репресивних дій.

Таким чином, паспортизація на тимчасово окупованих територіях є не лише способом асиміляції, а й механізмом обліку та контролю населення. Окупаційна адміністрація отримує доступ до персональних даних жителів, що може бути використано для подальшої мобілізації. Вибір для українців, які залишаються в окупації, фактично звужується до двох сценаріїв: отримати паспорт ворога і бути відправленим на війну або ж стати "нелегалом" із загрозою депортації.

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