Оккупанты завершили принудительную паспортизацию: что грозит украинцам без паспорта рф

Захватчики заявили о завершении процесса принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Соответствующую информацию обнародовало министерство внутренних дел террористической страны, подчеркнув, что в течение 2024 года выдано значительное количество российских паспортов жителям оккупированных регионов востока и юга Украины. Однако в сообщении не упоминался Крым, что указывает на его исключительный статус в этом процессе.

Паспортизация фактически является одним из инструментов контроля и давления на местное население. Согласно российскому законодательству, лица, которые не получили паспорт страны-агрессора, автоматически признаются «иностранцами». Это создает юридические основания для депортаций или других принудительных мер. По установленным правилам, пребывание таких лиц на территории рф без соответствующего статуса ограничено 90 днями, после чего возможен принудительный вывоз вглубь страны-агрессора или применение других репрессивных действий.

Таким образом, паспортизация на временно оккупированных территориях является не только способом ассимиляции, но и механизмом учета и контроля населения. Оккупационная администрация получает доступ к персональным данным жителей, что может быть использовано для дальнейшей мобилизации. Выбор для украинцев, которые остаются в оккупации, фактически сужается до двух сценариев: получить паспорт врага и быть отправленным на войну или же стать «нелегалом» с угрозой депортации.

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